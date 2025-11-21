Matchball-Drama nach Mitternacht im Davis Cup

Zverev: „Unglaublich“

Zverev und Co. wahren somit die Chance auf den ersten deutschen Triumph im prestigeträchtigen Wettbewerb seit 32 Jahren. „Unglaublich, wie sie das gewonnen haben“, jubelte der Weltranglisten-Dritte nach der Doppel-Nervenschlacht. Im Halbfinale trifft Deutschland am Samstag auf Spanien.