Verrückter Krimi

Matchball-Drama nach Mitternacht im Davis Cup

Tennis
21.11.2025 05:56
Großer Jubel bei den Deutschen
Großer Jubel bei den Deutschen(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Was für ein verrückter Tennis-Krimi! Um 1 Uhr nachts durfte Deutschland beim Davis-Cup-Finalturnier in Bologna über den Einzug ins Halbfinale jubeln. Bei Gegner Argentinien war die Enttäuschung nach dem Matchball-Drama hingegen groß.

0 Kommentare

Jan-Lennard Struff hatte zum Auftakt gegen Tomas Martín Etcheverry knapp mit 6:7(3), 6:7(7) verloren. Alexander Zverev sorgte wenig später für den Ausgleich, mit 6:3, 7:6(3) bezwang er Francisco Cerundolo.

Den entscheidenden Punkt holten Marcel Granollers/Pedro Martinez Porter.
Die Entscheidung fiel im Doppel, das Kevin Krawietz und Tim Pütz gegen Andres Molteni und Horacio Zeballos denkbar knapp mit 4:6, 6:4, 7:6(10) gewannen. Dabei wehrte das deutsche Duo drei Matchbälle ab.

Zverev: „Unglaublich“
Zverev und Co. wahren somit die Chance auf den ersten deutschen Triumph im prestigeträchtigen Wettbewerb seit 32 Jahren. „Unglaublich, wie sie das gewonnen haben“, jubelte der Weltranglisten-Dritte nach der Doppel-Nervenschlacht. Im Halbfinale trifft Deutschland am Samstag auf Spanien.

