Matchball-Drama nach Mitternacht im Davis Cup

Was für ein verrückter Tennis-Krimi! Um 1 Uhr nachts durfte Deutschland beim Davis-Cup-Finalturnier in Bologna über den Einzug ins Halbfinale jubeln. Bei Gegner Argentinien war die Enttäuschung nach dem Matchball-Drama hingegen groß.
Jan-Lennard Struff hatte zum Auftakt gegen Tomas Martín Etcheverry knapp mit 6:7(3), 6:7(7) verloren. Alexander Zverev sorgte wenig später für den Ausgleich, mit 6:3, 7:6(3) bezwang er Francisco Cerundolo.
Die Entscheidung fiel im Doppel, das Kevin Krawietz und Tim Pütz gegen Andres Molteni und Horacio Zeballos denkbar knapp mit 4:6, 6:4, 7:6(10) gewannen. Dabei wehrte das deutsche Duo drei Matchbälle ab.
Zverev: „Unglaublich“
Zverev und Co. wahren somit die Chance auf den ersten deutschen Triumph im prestigeträchtigen Wettbewerb seit 32 Jahren. „Unglaublich, wie sie das gewonnen haben“, jubelte der Weltranglisten-Dritte nach der Doppel-Nervenschlacht. Im Halbfinale trifft Deutschland am Samstag auf Spanien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.