Wolf mit Heimvorteil

Ein paar Pünktchen für Laras großen Olympia-Traum

21.11.2025 06:30
Lara Wolf startet beim Heim-Weltcup.
Lara Wolf startet beim Heim-Weltcup.(Bild: Christof Birbaumer)

Startschuss in die Freeski-Weltcup-Saison 2025/26 – auf heimischen Schnee! Am Stubaier Gletscher will Lara Wolf ihren Heimvorteil ausnützen – auch wenn es die rot-weiß-rote „Alleinunterhalterin“ aus Tirol dabei ganz gemütlich angehen wird. „Die Sprünge hab ich aber auf jeden Fall drauf.“

Das Comeback in der vergangenen Saison nach eineinhalb Jahren Pause lief sensationell gut. Richtig überraschend. Für alle. Platz drei im ersten Big-Air-Weltcup am Kreischberg, Silber im Slopestyle bei der WM im Engadin. Lara Wolf brannte wieder für Freeski und startete gleich voll durch.

Porträt von Jörg Mülleder
Jörg Mülleder
