Ein paar Pünktchen für Laras großen Olympia-Traum

Startschuss in die Freeski-Weltcup-Saison 2025/26 – auf heimischen Schnee! Am Stubaier Gletscher will Lara Wolf ihren Heimvorteil ausnützen – auch wenn es die rot-weiß-rote „Alleinunterhalterin“ aus Tirol dabei ganz gemütlich angehen wird. „Die Sprünge hab ich aber auf jeden Fall drauf.“
Das Comeback in der vergangenen Saison nach eineinhalb Jahren Pause lief sensationell gut. Richtig überraschend. Für alle. Platz drei im ersten Big-Air-Weltcup am Kreischberg, Silber im Slopestyle bei der WM im Engadin. Lara Wolf brannte wieder für Freeski und startete gleich voll durch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.