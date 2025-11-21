„Streber“ kehrten früher nach Salzburg zurück

Die Länderspielpause ist vorbei, am Sonntag geht es für die Salzburger mit einem Bundesliga-Heimspiel gegen die WSG Tirol weiter. Neun Bullen waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, einige hatten mehr, andere weniger Erfolg.
Obwohl die meisten Nationalspieler der Salzburger erst am Freitag wieder im Trainingszentrum in Taxham erscheinen hätten müssen, kehrten alle schon am Donnerstag zurück. Echte „Streber“ könnte man sagen! Aber es ist auch sinnbildlich für die aktuell gute Stimmung bei den Bullen. Die Phase vor der Länderspielpause verlief positiv, in den letzten fünf Spielen gab es vier Siege und keine Niederlage. Gegen die WSG am Sonntag soll der nächste Dreier her.
