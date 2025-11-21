Goldie Hawn ist auch mit 80 nicht zu bremsen

Regisseur Jonathan Demme gewann Hawn für das Liebesdrama „Swing Shift – Liebe auf Zeit“ (1984), das vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs spielt. Bei den Dreharbeiten lernte sie Russell kennen. Zusammen drehten sie drei Jahre später die Komödie „Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser“. Sie spielte eine Millionärin, die bei einem Bootsunfall ihr Gedächtnis verliert, er einen Tischler, der die Chance nutzt, sich eine Mutter für seine Söhne ins Haus zu holen. Die Teamarbeit war ein finanzieller Flop, doch das konnte das Power-Paar nicht bremsen.