Araber-Votum gegen Hamas

Diese Abstimmung im Weltsicherheitsrat über den Gaza-Plan war ein kräftiges Lebenszeichen der UNO, das hoffentlich keine Eintagsfliege bleibt: Russland und China verzichteten auf ihr Vetorecht gegen die Resolution der USA. Es blieb ihnen auch nichts anderes übrig, denn die Araber stehen (außer Jemen) so gut wie einhellig hinter der Forderung nach Entmachtung der Hamas.