Gefährlicher Mörder wollte in Karlau wieder töten

Diesmal soll er auf einen Mitgefangenen losgegangen sein. Dieser dürfte sich in einen Disput eingemischt haben und den Steirer zur Rede gestellt haben. Weil dieser immer wieder von Insassen erniedrigt worden sei, habe er beschlossen, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, sich in Zukunft nichts mehr gefallen zu lassen.