Wer hat den Mut, sie anzugehen? Wer auch immer das Rennen machen wird, es ist eine Totalreform fällig. Personell, aber auch inhaltlich. Das sei schwierig? Eigentlich nicht, denn die Kammer ist ein Fall für den Rechnungshof. Deren Präsidentin Kraker hat schon längst umfassende Reformen für den Staat (Gesundheit, Pensionen, Pflege und Bildung) eingefordert und auch eine „Verbesserung der Transparenz bei Funktionärsentschädigungen“ verlangt.