Kann‘s am Freitag, den 13., denn schlimmer werden?

Woher der Aberglaube, wonach Freitag, der 13., ein besonderer Unglückstag sei, eigentlich stammt, ist nicht ganz klar. Ist die 13 die Unglückszahl aus der germanischen Mythologie und der Freitag ein besonderer Unglückstag, weil an einem solchen Jesus gekreuzigt worden ist? Oder liegt es daran, dass an einem Freitag, den 13., der französische König Philipp IV. alle Tempelritter verhaften und in der Folge hinrichten ließ?