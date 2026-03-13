Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Kann‘s am Freitag, den 13., denn schlimmer werden?

Kolumnen
13.03.2026 06:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
0 Kommentare

Woher der Aberglaube, wonach Freitag, der 13., ein besonderer Unglückstag sei, eigentlich stammt, ist nicht ganz klar. Ist die 13 die Unglückszahl aus der germanischen Mythologie und der Freitag ein besonderer Unglückstag, weil an einem solchen Jesus gekreuzigt worden ist? Oder liegt es daran, dass an einem Freitag, den 13., der französische König Philipp IV. alle Tempelritter verhaften und in der Folge hinrichten ließ?

EINERSEITS ist jedenfalls klar, dass dieser Aberglaube weltweit bei den Menschen tief verwurzelt ist. Das geht bekanntlich so weit, dass es bei hypermodernen Hochhausbauten kein 13. Stockwerk geben darf.

ANDERERSEITS gehen – was die politische Situation weltweit und im Lande betrifft – wahrscheinlich nicht einmal die größten Pessimisten davon aus, dass es am heutigen Freitag, den 13., noch viel schlimmer werden kann, als es ohnedies schon ist.

Hierzulande eine offensichtlich hilflose Regierung, die – um nur ein Beispiel zu nennen – der Explosion der Treibstoffpreise mit zaghaften Mini-Maßnahmen zu begegnen sucht, statt schnell und entschieden zu handeln.

Lesen Sie auch:
Die Regierung streitet über Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise.
Reiner „Aktionismus“
Warum die Regierung in der Ölpreis-Falle steckt
12.03.2026
Tag 13 im Nahost-Krieg
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
12.03.2026

Und weltpolitisch offensichtlich planlose Kriegsherren, die zwar in der Lage sind, gewaltige zerstörerische Militärschläge zu starten, aber scheinbar nicht wissen, wozu und wie sie sie wieder beenden könnten.

Da kann einem als Beobachter und gelerntem Österreicher schon angst und bange werden – nicht nur an einem Freitag, den 13.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
13.03.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
188.091 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
163.486 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
144.169 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1439 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1268 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Kann‘s am Freitag, den 13., denn schlimmer werden?
Krone Plus Logo
„Krone“-Kommentar
Die deutschen Sozialisten sind an der Absturzkante
„Krone“-Kommentar
Babler will für den ORF – wen?
„Krone“-Kommentar
Trump am Iran abgeprallt
„Krone“-Kommentar
Was beim ORF massiv zum Himmel stinkt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf