„Das ist die spannendste Meisterliga aller Zeiten“

„Katastrophal für meine Gesundheit“

Am besten aus der vergangenen englischen Woche in der HLA kamen die Bad Vöslauer, Coach Sebastia Salvat findet sich nach drei Siegen en suite aktuell auf Rang drei wieder. Mit einem Sieg am Freitag (19.30 Uhr) gegen Tabellenführer Hard könnte man sogar an die Tabellenspitze klettern. „Ich habe keine Ahnung wie das geklappt hat. Uns fehlen aktuell viele Spieler“, ist der Spanier etwas überrascht von der jüngsten Serie. Vor allem der Ausfall von Top-Scorer Raphael Muck schmerzt enorm in der umkämpften Liga-Phase. Dennoch freut sich Salvat über die aktuelle Spannung. „Als HLA-Chef würde ich den Champagner öffnen! Sportlich gesehen ist die Spannung super, für meine Gesundheit allerdings eine Katastrophe!“



Kilian Wazik