Shai Gilgeous-Alexander bricht NBA-Rekord

Jetzt LIVE: Auch Odermatt bleibt hinter Kriechmayr
Ski-Weltcup im Ticker
Shai Gilgeous-Alexander hat einen NBA-Rekord von Wilt Chamberlain übertroffen.
Der Kanadier verbuchte am Donnerstag beim 104:102-Sieg der Oklahoma City Thunder gegen die Boston Celtics 35 Zähler und kommt nun auf 127 Spiele in Serie mit mindestens 20 Punkten.
Luka Doncic glänzte beim 142:130 der Los Angeles Lakers gegen die Chicago Bulls mit 51 Punkten, 10 Rebounds und 9 Assists.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.