Harte Entscheidung! Degradierung für ÖFB-Kicker

Der Coach betont aber, dass es keine Entscheidung gegen Schmid gewesen sei: „Es ist kein Down- beziehungsweise ein Upgrade für den einen oder den anderen. Es ist eine Idee im Sinne des Erfolges. Und Romano wird auch wieder Standards schießen, um den Gegner zu überraschen.“ Für Schmid ist es aber durchaus ein erneuter sportlicher Rückschlag in einer ohnehin sportlich schwierigen Situation.