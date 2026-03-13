Vorteilswelt
Zuletzt erfolglos

Harte Entscheidung! Degradierung für ÖFB-Kicker

Deutsche Bundesliga
13.03.2026 09:40
Für Romano Schmid (links) ist es weiter eine schwierige Saison!
Für Romano Schmid (links) ist es weiter eine schwierige Saison!(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es läuft in dieser Saison nicht rund für Werder Bremen und auch die dort aktiven ÖFB-Legionäre haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Selbst Romano Schmid muss nun wohl – zumindest zwischenzeitlich – eine sportliche Degradierung hinnehmen. 

0 Kommentare

Wie die „Bild“ berichtet, soll Schmid künftig nicht mehr fix für die Standardsituationen bei den Bremern zuständig sein. Stattdessen soll Leihspieler Cameron Puertas diese Aufgabe übernehmen. Schon beim Sieg gegen Union Berlin (4:1) am vergangenen Wochenende war der Spanier für die Standards zuständig und konnte daraus für Werder gleich Kapital schlagen.

Cameron Puertas
Cameron Puertas(Bild: AFP/FOCKE STRANGMANN)

Schmid hingegen bemühte sich in dieser Saison meist erfolglos darum, Kapital aus Ecken und Freistößen zu schlagen. Bis zum Spiel gegen Union war man 25 Spiele infolge bei Standards ohne Erfolg. Die anhaltende, mangelnde Präzision des ÖFB-Legionärs rief schließlich Co-Trainer Christian Groß auf den Plan. 

Thioune versucht zu beruhigen
„Er hat sich die letzten Monate geärgert, weil es sehr erfolglos war. Grosso setzt sich mit den Analysten viel im Detail auseinander und genießt meine volle Unterstützung. Es lag nicht an ihm oder den Ideen, sondern an der Umsetzung“, verrät Werder-Trainer Daniel Thioune. 

Der Coach betont aber, dass es keine Entscheidung gegen Schmid gewesen sei: „Es ist kein Down- beziehungsweise ein Upgrade für den einen oder den anderen. Es ist eine Idee im Sinne des Erfolges. Und Romano wird auch wieder Standards schießen, um den Gegner zu überraschen.“ Für Schmid ist es aber durchaus ein erneuter sportlicher Rückschlag in einer ohnehin sportlich schwierigen Situation. 

Deutsche Bundesliga
13.03.2026 09:40
