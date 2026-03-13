Augenthaler zeigt neues Buch, Schachner begeistert

Ein Weltmeister ist unter die Autoren gegangen. Klaus Augenthaler, WM-Triumphator 1990 mit Deutschland, präsentierte in Innsbruck im Rahmen einer „Licht ins Dunkel“-Gala sein neues Buch. Walter Schachner und Co. gefiel‘s.
Anekdoten hat er im Laufe seiner Fußballerkarriere ja genug gesammelt. Genau genommen so viele, um ein ganzes Buch zu schreiben. Und genau das hat Klaus Augenthaler getan. So parlierte „Auge“ unterhaltsam drauflos im Rahmen der Gala im „Ristorante Garda“ in Innsbruck – und riss die Besucher zu Lachsalven hin, als er sich etwa erinnerte, wie Andi Herzog in seiner Bayern-Zeit mit Regenjacke in die Sauna ging, um Gewicht zu verlieren.
Holst, Schachner, Krankl
Unter den amüsierten Gästen: u.a. Österreichs Kick-Legende Walter Schachner und die beiden Eishockey-Granden Greg Holst und Ossi Praxmarer. Präsentiert und moderiert wurde die Veranstaltung von Ralph Schader, der schon Geschmack auf ein frühwinterliches Highlight in der gleichen Location machte: ein Weihnachtskonzert von Monti Beton und Goleador Hans Krankl am 5. November.
