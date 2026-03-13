Augenthaler zeigt neues Buch, Schachner begeistert

Anekdoten hat er im Laufe seiner Fußballerkarriere ja genug gesammelt. Genau genommen so viele, um ein ganzes Buch zu schreiben. Und genau das hat Klaus Augenthaler getan. So parlierte „Auge“ unterhaltsam drauflos im Rahmen der Gala im „Ristorante Garda“ in Innsbruck – und riss die Besucher zu Lachsalven hin, als er sich etwa erinnerte, wie Andi Herzog in seiner Bayern-Zeit mit Regenjacke in die Sauna ging, um Gewicht zu verlieren.