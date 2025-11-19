Überraschende Wende im Wiener Mafiaprozess

„Wir entführten ihn nicht wegen Papas Millionen“

Nach Vertagung der Verhandlung ließ die Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen durchführen. Die Auswertung von Chats über abhörsichere Krypto-Handys ergab nun, dass mit den Begriffen „Baba“ oder „der Alte“ nicht der Vater, sondern ein Geschäftspartner gemeint war. „Wir entführen ihn nicht wegen Papas Millionen, sondern wir entführen ihn wegen dem Schwarzgeld“, heißt es in den Chats. Die Verteidigung kritisierte, dass die Ermittlungen lange in die falsche Richtung liefen.