Vitásek zu „Spätlese“: „Früher war Zukunft besser“

Andreas Vitásek erinnert sich an seine Zeit im Stadttheater Klagenfurt, die Freiheiten der wilden 1980er – und in Zukunft will er eine freiere Form des Kabaretts finden.
Seit über vier Jahrzehnten begeistert Andreas Vitásek sein Publikum auf der Bühne, im Film oder Fernsehen mit seinem unverwechselbaren Humor, gepaart mit spitzzüngigen Kommentaren durchzogen vom Wiener Schmäh – ist er doch in Favoriten aufgewachsen, um sich als Boomer im noblen Diplomatenviertel wiederzufinden. In seinem aktuellen Programm „Spätlese“ blickt der Allround-Künstler herb, aber mit etwas Restsüße auf aktuelle Themen unserer Zeit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.