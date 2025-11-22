Vitásek zu „Spätlese“: „Früher war Zukunft besser“

Seit über vier Jahrzehnten begeistert Andreas Vitásek sein Publikum auf der Bühne, im Film oder Fernsehen mit seinem unverwechselbaren Humor, gepaart mit spitzzüngigen Kommentaren durchzogen vom Wiener Schmäh – ist er doch in Favoriten aufgewachsen, um sich als Boomer im noblen Diplomatenviertel wiederzufinden. In seinem aktuellen Programm „Spätlese“ blickt der Allround-Künstler herb, aber mit etwas Restsüße auf aktuelle Themen unserer Zeit.