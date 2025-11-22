Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sechsstellige Summe

Kärntner Ironman-Ass mit neuem Preisgeld-Rekord

Kärnten
22.11.2025 14:59
(Bild: zVg)

Vor der Saison legte Triathletin Lisa Perterer den Fokus auf die Langdistanz. Und das hat sich voll ausgezahlt. Denn die Villacherin ist bestechender Form, was auch das Geldbörserl freut. Am Sonntag kann sie sich in Mexiko für die Ironman-WM 2026 qualifizieren. 

0 Kommentare

Ein gelungener Umstieg! Die Villacher Triathletin Lisa Perterer verabschiedete sich vor der Saison von der olympischen Distanz, legte den Fokus auf die Langstrecke. Dadurch verlor sie die Gunst des heimischen Verbandes, muss seitdem alles selbst finanzieren.

Als Einzelkämpferin räumt Perterer heuer voll ab.
Als Einzelkämpferin räumt Perterer heuer voll ab.(Bild: zVg)

„Aktuell werden es zwischen 150.000 und 170.000 Euro sein“
Aber die 34-Jährige startete richtig durch! Die Ironman-Pro-Serie beendete Lisa als Gesamt-Dritte. Bei der WM auf Hawaii wurde sie starke Fünfte. „Sicherlich eines meiner besten Jahre“, freut es Perterer. „Vor allem, weil ich konstant gute Leistungen bringe.“ Und da klingelt auch das Börserl fröhlich vor sich hin! Denn Perterer stellte einen neuen persönlichen Preisgeldrekord auf. Für Rang drei in der Ironman-Pro-Serie gab es 85.000 Dollar. Mit dem fünften Platz bei der WM heimste die dreifache Olympia-Teilnehmerin 20.000 Dollar ein. „Bei den anderen Bewerben kam auch noch was dazu. Aktuell werden es zwischen 150.000 und 170.000 Dollar sein“, so Lisa, die keine großen Ausgaben plant.

„Weiß nicht, wie lange es noch möglich gewesen wäre“
„Ich werde sparen. Nach Jahren, in denen Geld hauptsächlich verbraucht wurde, ist es schön, dass was reinkommt“, lacht Perterer. „Wäre es in diesem Jahr nicht so aufgegangen, weiß ich nicht, wie lange es noch möglich gewesen wäre.“

Lesen Sie auch:
Lisa Perterer wurde bei der Ironman-WM sensationell Fünfte.
Krone Plus Logo
Ironman-Ass Perterer
„Vor dem Rennen gab es ein Fragezeichen ...“
13.10.2025

Vorbei ist die Saison noch nicht! Am Sonntag startet Perterer beim Ironman in Cozumel (Mex). „Es gibt vier Spots für die WM 2026, das wäre schon cool, wenn ich das schaffen würde!“ Von 11. bis 13. Dezember folgt noch das Finale der T100-Serie in Katar. 

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
174.252 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
111.688 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
109.186 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
683 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kärnten
Sechsstellige Summe
Kärntner Ironman-Ass mit neuem Preisgeld-Rekord
Kostenloser Workshop
Adventkranzbinden mit Expertenrat und Segnung
Krone Plus Logo
Kuriose ÖFB-Regeln
Nach Herzinfarkt am Feld! Schiri will Comeback
Projekt wackelt
Verhärtete Fronten bei Ferlacher Hallenbadbau
Krone Plus Logo
Kärnten Inoffiziell
Die Roten und ihre Begeisterung für die Medien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf