Kärntner Ironman-Ass mit neuem Preisgeld-Rekord

Aber die 34-Jährige startete richtig durch! Die Ironman-Pro-Serie beendete Lisa als Gesamt-Dritte. Bei der WM auf Hawaii wurde sie starke Fünfte. „Sicherlich eines meiner besten Jahre“, freut es Perterer. „Vor allem, weil ich konstant gute Leistungen bringe.“ Und da klingelt auch das Börserl fröhlich vor sich hin! Denn Perterer stellte einen neuen persönlichen Preisgeldrekord auf. Für Rang drei in der Ironman-Pro-Serie gab es 85.000 Dollar. Mit dem fünften Platz bei der WM heimste die dreifache Olympia-Teilnehmerin 20.000 Dollar ein. „Bei den anderen Bewerben kam auch noch was dazu. Aktuell werden es zwischen 150.000 und 170.000 Dollar sein“, so Lisa, die keine großen Ausgaben plant.