Kärntner Ironman-Ass mit neuem Preisgeld-Rekord

Vor der Saison legte Triathletin Lisa Perterer den Fokus auf die Langdistanz. Und das hat sich voll ausgezahlt. Denn die Villacherin ist bestechender Form, was auch das Geldbörserl freut. Am Sonntag kann sie sich in Mexiko für die Ironman-WM 2026 qualifizieren.
Ein gelungener Umstieg! Die Villacher Triathletin Lisa Perterer verabschiedete sich vor der Saison von der olympischen Distanz, legte den Fokus auf die Langstrecke. Dadurch verlor sie die Gunst des heimischen Verbandes, muss seitdem alles selbst finanzieren.
„Aktuell werden es zwischen 150.000 und 170.000 Euro sein“
Aber die 34-Jährige startete richtig durch! Die Ironman-Pro-Serie beendete Lisa als Gesamt-Dritte. Bei der WM auf Hawaii wurde sie starke Fünfte. „Sicherlich eines meiner besten Jahre“, freut es Perterer. „Vor allem, weil ich konstant gute Leistungen bringe.“ Und da klingelt auch das Börserl fröhlich vor sich hin! Denn Perterer stellte einen neuen persönlichen Preisgeldrekord auf. Für Rang drei in der Ironman-Pro-Serie gab es 85.000 Dollar. Mit dem fünften Platz bei der WM heimste die dreifache Olympia-Teilnehmerin 20.000 Dollar ein. „Bei den anderen Bewerben kam auch noch was dazu. Aktuell werden es zwischen 150.000 und 170.000 Dollar sein“, so Lisa, die keine großen Ausgaben plant.
„Weiß nicht, wie lange es noch möglich gewesen wäre“
„Ich werde sparen. Nach Jahren, in denen Geld hauptsächlich verbraucht wurde, ist es schön, dass was reinkommt“, lacht Perterer. „Wäre es in diesem Jahr nicht so aufgegangen, weiß ich nicht, wie lange es noch möglich gewesen wäre.“
Vorbei ist die Saison noch nicht! Am Sonntag startet Perterer beim Ironman in Cozumel (Mex). „Es gibt vier Spots für die WM 2026, das wäre schon cool, wenn ich das schaffen würde!“ Von 11. bis 13. Dezember folgt noch das Finale der T100-Serie in Katar.
