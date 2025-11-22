Maskenzauber und Dämonentanz in den Alpen

Wenn in den Alpen der Dezember anbricht, senkt sich eine besondere Art von Dunkelheit über die Täler. Nicht jene des normalen Winters, sondern eine, die schwer auf den Hütten liegt, in den Wäldern raschelt und seit Jahrhunderten Geschichten nährt. Dann, so erzählen es die Alten überall im Alpenraum, von Deutschland über Österreich und die Schweiz bis nach Italien und Slowenien steigen die Geister aus den Bergen herab. Und genau dann beginnt jene Zeit, in der Menschen zu Wesen werden, die älter sind als jede Chronik: die Zeit der Masken.