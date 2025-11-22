Vorteilswelt
Krone überträgt Match

ÖFB-Held will jetzt auch zum Derby-Star werden

Fußball International
22.11.2025 16:56
Bekommt Michael Gregoritsch seine Chance im Kopenhagen-Derby zu glänzen?
Bekommt Michael Gregoritsch seine Chance im Kopenhagen-Derby zu glänzen?(Bild: Mario Urbantschitsch)

Mit seinem Ausgleichstor gegen Bosnien hat Michael Gregoritsch Österreich zur WM 2026 geschossen und sich zum ÖFB-Helden gemacht. Nach den erlösenden Feierlichkeiten in Österreich steht nun wieder der harte Liga-Alltag mit Bröndby in Dänemark an. Und das gleich mit dem brisanten Kopenhagen-Derby! Die „Krone“ überträgt den Kracher am Sonntag ab 11.50 Uhr! 

0 Kommentare

Für Österreich erzielte er noch am Dienstag den erlösenden Treffer gegen Bosnien und führte die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick damit zur WM. Bei Bröndby läuft es nach seinem Wechsel im Sommer hingegen noch nicht nach Plan.

Das Derby als Chance?
Stammplatz hat er in Dänemark nach seinem Wechsel im Sommer noch keinen erobern können. Zuletzt erhielt er nur Kurzeinsätze – keine zufriedenstellende Situation für den Offensivspieler. Doch den Kopf in den Sand stecken möchte er nicht.

Vielmehr arbeitet der 31-Jährige akribisch, sich in die Startelf zu kämpfen. Mit dem Selbstvertrauen aus dem ÖFB-Team könnte er zusätzliche Motivation gewinnen. Und was wäre besser, als ein umkämpftes Stadtderby, um seine Ambitionen zu untermauern. Mal sehen, ob Gregerl seine Chance bekommt. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
