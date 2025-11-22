ÖFB-Held will jetzt auch zum Derby-Star werden

Mit seinem Ausgleichstor gegen Bosnien hat Michael Gregoritsch Österreich zur WM 2026 geschossen und sich zum ÖFB-Helden gemacht. Nach den erlösenden Feierlichkeiten in Österreich steht nun wieder der harte Liga-Alltag mit Bröndby in Dänemark an. Und das gleich mit dem brisanten Kopenhagen-Derby! Die „Krone“ überträgt den Kracher am Sonntag ab 11.50 Uhr!
Für Österreich erzielte er noch am Dienstag den erlösenden Treffer gegen Bosnien und führte die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick damit zur WM. Bei Bröndby läuft es nach seinem Wechsel im Sommer hingegen noch nicht nach Plan.
Das Derby als Chance?
Stammplatz hat er in Dänemark nach seinem Wechsel im Sommer noch keinen erobern können. Zuletzt erhielt er nur Kurzeinsätze – keine zufriedenstellende Situation für den Offensivspieler. Doch den Kopf in den Sand stecken möchte er nicht.
Vielmehr arbeitet der 31-Jährige akribisch, sich in die Startelf zu kämpfen. Mit dem Selbstvertrauen aus dem ÖFB-Team könnte er zusätzliche Motivation gewinnen. Und was wäre besser, als ein umkämpftes Stadtderby, um seine Ambitionen zu untermauern. Mal sehen, ob Gregerl seine Chance bekommt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.