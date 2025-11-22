ÖFB-Held will jetzt auch zum Derby-Star werden

Mit seinem Ausgleichstor gegen Bosnien hat Michael Gregoritsch Österreich zur WM 2026 geschossen und sich zum ÖFB-Helden gemacht. Nach den erlösenden Feierlichkeiten in Österreich steht nun wieder der harte Liga-Alltag mit Bröndby in Dänemark an. Und das gleich mit dem brisanten Kopenhagen-Derby! Die „Krone“ überträgt den Kracher am Sonntag ab 11.50 Uhr!