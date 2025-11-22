Wie Sie im Winter billig in Metropolen reisen

Die Temperaturen sinken, der erste Schnee bleibt liegen – Zeit, den Winterurlaub zu planen. Viele schauen dabei auf Österreichs Nachbarländer, denn das Gute liegt so nah und Europas dichtes Verkehrsnetz macht Reisen unkompliziert. Während ab 2035 vermutlich keine neuen Verbrennerautos mehr zugelassen werden dürfen und sich so mancher Billigflieger vom Flughafen Wien zurückzieht, plant die EU den Ausbau eines Netzes für Hochgeschwindigkeitszüge. Und ein großer Bus-Fernreisenanbieter erweitert sein Angebot im DACH-Raum. Damit stellt sich die Frage, welches Transportmittel es für die Reise werden soll. Die Preisabfragen dafür erfolgten am 28. Oktober für den 15. Jänner 2026 und umfassen jeweils nur die einfache Fahrt, ohne Rückfahrt.