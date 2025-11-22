Vorteilswelt
Erstes Länderspiel

Premiere! Rugby-Damen fordern Tschechien

Sport-Mix
22.11.2025 16:30
Sophie Koller wird Österreich als Kapitänin aufs Feld führen.
Sophie Koller wird Österreich als Kapitänin aufs Feld führen.(Bild: Rugby Europe/Travis Prior)

Am Sonntag wird es historisch für Österreichs Rugby-Sport. Erstmals in der Geschichte geht eine Damen-15er-Auswahl in ein offizielles Länderspiel. Inspiration holten sich Kapitänin Koller und Co. beim Damen-EM-Finale im Rugby-Mekka Twickenham.

0 Kommentare

„Wir haben schon lange versucht, so etwas auf die Beine zu stellen, jetzt ist es endlich so weit“, freut sich Sophie Koller auf Sonntag. Wo sie als Österreichs Kapitänin erstmals ein 15er-Rugby-Nationalteam zu einem offiziellen Länderspiel auf das Feld führen darf. Im Bundesleistungszentrum Atzgersdorf begrüßt man im Rahmen der Rugby Europe Conference Tschechien zum Duell, Ankick ist um 13 Uhr.

