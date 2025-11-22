Premiere! Rugby-Damen fordern Tschechien

„Wir haben schon lange versucht, so etwas auf die Beine zu stellen, jetzt ist es endlich so weit“, freut sich Sophie Koller auf Sonntag. Wo sie als Österreichs Kapitänin erstmals ein 15er-Rugby-Nationalteam zu einem offiziellen Länderspiel auf das Feld führen darf. Im Bundesleistungszentrum Atzgersdorf begrüßt man im Rahmen der Rugby Europe Conference Tschechien zum Duell, Ankick ist um 13 Uhr.