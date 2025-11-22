Nach Herzinfarkt am Feld! Schiri will Comeback

Für einen großen Schock sorgte Dragan Jovanovic am 1. November! Beim Zweitliga-Duell zwischen den Girls von Kraig und GAK brach er mit einem Herzinfarkt am Feld zusammen. Mit der „Krone“ sprach er über den Vorfall und seine Zukunft. Die Partie wird am Sonntag in Guttaring in Minute 69 beim Stand von 2:3 für den GAK fortgesetzt. Im Vorfeld herrscht Kopfschütteln und Unklarheit. Der Grund? Kuriose ÖFB-Regeln.
Ich habe ein Stechen in der linken Brust gespürt, habe von der Betreuerin einen Schluck Wasser bekommen und dann war ich weg“, schildert Dragan Jovanovic. Am 1. November erlitt der Referee beim Damen-Zweitliga-Duell zwischen Kraig und GAK einen Herzinfarkt, musste reanimiert werden. „Als ich wieder zu mir kam, wollte ich weiterspielen lassen. Aber mir wurde gesagt, dass ich einen Herzinfarkt hatte“, erinnert sich der 56-Jährige. Im Krankenhaus wurde ihm ein Stent eingesetzt.
