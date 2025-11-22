Nach Herzinfarkt am Feld! Schiri will Comeback

Ich habe ein Stechen in der linken Brust gespürt, habe von der Betreuerin einen Schluck Wasser bekommen und dann war ich weg“, schildert Dragan Jovanovic. Am 1. November erlitt der Referee beim Damen-Zweitliga-Duell zwischen Kraig und GAK einen Herzinfarkt, musste reanimiert werden. „Als ich wieder zu mir kam, wollte ich weiterspielen lassen. Aber mir wurde gesagt, dass ich einen Herzinfarkt hatte“, erinnert sich der 56-Jährige. Im Krankenhaus wurde ihm ein Stent eingesetzt.