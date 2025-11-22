Das Überraschungsduell zweier Liga-Topscorer

Wer hätte das gedacht? Bei TSV Hartberg – SV Ried prallen am Samstag ab 17 Uhr zwei Torschützenführende der Bundesliga im direkten Duell aufeinander. Während von den Top-Klubs in dieser Wertung nur Salzburgs Petar Ratkov dabei ist. Er hält vor der 14. Runde ebenfalls bei sieben Treffern.