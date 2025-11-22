Fergie will aus Skandal jetzt Profit schlagen

Noch ein royales Enthüllungs-Interview? Allein der Gedanke daran soll den Mitgliedern der Royal Family die Schweißperlen auf die Stirn treiben. „Es besteht die Gefahr, dass sie unkontrolliert handelt und Dinge sagt, die König Charles und Königin Camilla oder andere Familienmitglieder in Verlegenheit bringen könnten“, plauderte ein Insider aus, der gleichzeitig seufzte: „Aber sie können nicht viel tun, um sie aufzuhalten.“