EU hätte sich mehr von Weltklimakonferenz erhofft

Verhandlungen bis tief in die Nacht

Die Delegierten berieten bis tief in die Nacht auf Samstag, um doch noch eine Einigung zu erzielen, ob die fossilen Energieträger und deren Folgen für das Klima in dem Abschlussdokument erwähnt werden sollen oder nicht. Im Plenum gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Die EU koordinierte sich am Samstagvormittag erneut, Österreichs Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) war bereits am Donnerstag aus Termingründen abgereist und lässt sich von einem Beamten vertreten.