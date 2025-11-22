Kosten „pfeifen“ Schladminger Wirt um die Ohren

Das jüngste Facebook-Posting der bekannten Gastro-Legende „Wiff“ Schrempf sorgt für ein Beben in der Branche und bei den (Stamm-)Gästen: „Der Kirchenwirt geht in die letzte Runde“, heißt es da. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge möchten wir euch mitteilen, dass dies unsere letzte Saison im Kirchenwirt sein wird.“ In die letzte Runde? Bedeutet dies das Aus für das Traditionshaus, das seit mehr als 300 Jahren prominent in der „Winter-Hauptstadt“ steht und aus dieser nicht wegzudenken wäre?