Adventkranzbinden mit Expertenrat und Segnung

Bald ist der erste Adventsonntag, und damit rückt auch der Moment näher, an dem die erste Kerze am Adventkranz entzündet wird. Aus diesem Anlass verwandelt sich am 27. November das Einkaufszentrum Südpark in der Landeshauptstadt zwischen 13 Uhr und 15 Uhr in eine weihnachtliche Werkstatt.