Kostenloser Workshop

Adventkranzbinden mit Expertenrat und Segnung

Kärnten
22.11.2025 14:00
40 Interessierte können den „Live-Workshop“ am 27. November im Südpark besuchen.
40 Interessierte können den „Live-Workshop“ am 27. November im Südpark besuchen.(Bild: Katrin Fister)

Wer seinen eigenen Adventkranz gestalten und sich dabei fachkundig unterstützen lassen möchte, kann dies bei einem kostenlosen Workshop im Südpark Klagenfurt tun.

Bald ist der erste Adventsonntag, und damit rückt auch der Moment näher, an dem die erste Kerze am Adventkranz entzündet wird. Aus diesem Anlass verwandelt sich am 27. November das Einkaufszentrum Südpark in der Landeshauptstadt zwischen 13 Uhr und 15 Uhr in eine weihnachtliche Werkstatt.

Adventkranzbinden als „Live-Workshop”
Beim Adventkranzbinden können Besucher ihren eigenen, ganz persönlichen Adventkranz gestalten; fachkundig angeleitet von Profi-Floristen, die Schritt für Schritt durch den kreativen Prozess führen.

Für den Workshop werden sämtliche Materialien wie Reisig, Kerzen, Bänder und vieles mehr bereitgestellt, damit jeder Teilnehmende seinen Kranz individuell gestalten kann und ein stimmungsvolles Ergebnis mit nach Hause nimmt.

Feierliche Segnung auch für mitgebrachte Kränze
Im Anschluss an den Workshop werden die frisch gebundenen Adventkränze von Dompfarrer Peter Allmaier feierlich gesegnet. Zur Segnung um 15 Uhr können übrigens auch andere Besucher ihre mitgebrachten Adventkränze mitnehmen, und den besinnlichen Moment mitten im vorweihnachtlichen Trubel genießen.

Da die Veranstaltung auf 40 Plätze begrenzt ist, sollten Interessierte schnell sein, denn eine Anmeldung (bis Montag, 24. November!) ist unbedingt erforderlich: office@südpark.at. Der Workshop bietet einen stimmungsvollen Einstieg in die Adventzeit: kreativ, besinnlich und gemeinschaftlich.

Folgen Sie uns auf