Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Kärntner Gemeinde

Achtung: Trinkwasser mit Enterokokken verunreinigt

Kärnten
22.11.2025 16:17
Das Leitungswasser sollte abgekocht werden.
Das Leitungswasser sollte abgekocht werden.(Bild: APA/Oliver Berg)

Eine Verunreinigung mit Enterokokken ist im Trinkwasser in der Kärntner Gemeinde Liebensfels festgestellt worden. Wasser sollte vor der Verwendung sicherheitshalber drei Minuten sprudelnd abgekocht werden.

0 Kommentare

Immer wieder passiert es, nun hat es Liebensfels im Bezirk St. Veit an der Glan getroffen: Wie Bürgermeister Klaus Köchl bestätigt, ist das Trinkwasser in der Gemeinde mit Enterokokken verunreinigt.

Obwohl es sich nur um eine „leichte Verunreinigung“ – also 1 KBE intestinale Enterokokken pro 100 Milliliter – handelt und keine akute Gesundheitsgefahr besteht, empfiehlt er, das Wasser vorsorglich abzukochen: das Leitungswasser vor der Verwendung drei Minuten lang sprudelnd kochen.

Baden und duschen seien ungefährlich, informiert die Gemeinde auf ihrer Webseite, ebenso das Waschen von Geschirr oder Wäsche. Von der Verunreinigung betroffen sind die Ortschaften Bärndorf, Hardegg, Hohenstein, Lorberhof, Metschach, Pulst, Weitensfeld, Zmuln und Zweikirchen.

Durchfall und andere Symptome möglich
Aufgefallen sei die Verunreinigung bei einer routinemäßigen Untersuchung des Trinkwassers. Enterokokken sind Darmbakterien, die unter anderem Durchfall verursachen und besonders bei immungeschwächten Personen auch schwere Symptome hervorrufen können.

Der Keim könnte durch Regenwasser eingetragen worden sein – es wurden direkt Maßnahmen gesetzt. Hochbehälter und Leitungen werden bereits gereinigt, bei der nächsten Überprüfung sollte wieder alles in Ordnung sein. Die Gemeinde werde gegebenenfalls umgehend Entwarnung geben.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
174.252 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
111.688 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
109.186 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
683 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kärnten
Bundesliga im Ticker
LIVE: SCR Altach gegen den Wolfsberger AC
In Kärntner Gemeinde
Achtung: Trinkwasser mit Enterokokken verunreinigt
Krone Plus Logo
„Krone“-Interview
Vitásek zu „Spätlese“: „Früher war Zukunft besser“
Sechsstellige Summe
Kärntner Ironman-Ass mit neuem Preisgeld-Rekord
Kostenloser Workshop
Adventkranzbinden mit Expertenrat und Segnung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf