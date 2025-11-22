Achtung: Trinkwasser mit Enterokokken verunreinigt

Eine Verunreinigung mit Enterokokken ist im Trinkwasser in der Kärntner Gemeinde Liebensfels festgestellt worden. Wasser sollte vor der Verwendung sicherheitshalber drei Minuten sprudelnd abgekocht werden.
Immer wieder passiert es, nun hat es Liebensfels im Bezirk St. Veit an der Glan getroffen: Wie Bürgermeister Klaus Köchl bestätigt, ist das Trinkwasser in der Gemeinde mit Enterokokken verunreinigt.
Obwohl es sich nur um eine „leichte Verunreinigung“ – also 1 KBE intestinale Enterokokken pro 100 Milliliter – handelt und keine akute Gesundheitsgefahr besteht, empfiehlt er, das Wasser vorsorglich abzukochen: das Leitungswasser vor der Verwendung drei Minuten lang sprudelnd kochen.
Baden und duschen seien ungefährlich, informiert die Gemeinde auf ihrer Webseite, ebenso das Waschen von Geschirr oder Wäsche. Von der Verunreinigung betroffen sind die Ortschaften Bärndorf, Hardegg, Hohenstein, Lorberhof, Metschach, Pulst, Weitensfeld, Zmuln und Zweikirchen.
Durchfall und andere Symptome möglich
Aufgefallen sei die Verunreinigung bei einer routinemäßigen Untersuchung des Trinkwassers. Enterokokken sind Darmbakterien, die unter anderem Durchfall verursachen und besonders bei immungeschwächten Personen auch schwere Symptome hervorrufen können.
Der Keim könnte durch Regenwasser eingetragen worden sein – es wurden direkt Maßnahmen gesetzt. Hochbehälter und Leitungen werden bereits gereinigt, bei der nächsten Überprüfung sollte wieder alles in Ordnung sein. Die Gemeinde werde gegebenenfalls umgehend Entwarnung geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.