Konferenz mit Bayern und Dortmund – 15.30 Uhr LIVE

11. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga: Der FC Bayern empfängt den SC Freiburg, Borussia Dortmund trifft auf den VfB Stuttgart, Heidenheim gegen Borussia Mönchengladbach, Augsburg muss gegen den Hamburger SV ran und VfL Wolfsburg hat Bayer Leverkusen zu Gast. Wir berichten live in der Konferenz – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Wir wünschen gute Unterhaltung und spannende Matches!
