In Hartberg ist man jetzt ganz groß im Bild

Wenn mit dem Heimspiel gegen Ried (Samstag, 17 Uhr) die umgebaute Profertil Arena in Hartberg offiziell wiedereröffnet wird, ist es ein Feiertag für den oststeirischen Bundesligisten. Nach sechs Monaten Wartezeit dürfen die Fans endlich wieder ein echtes Heimspiel erleben – die „Krone“ schaute beim letzten Aufputz vorbei.
Lange 189 Tage sind seit dem letzten Heimspiel der Hartberger am 17. Mai 2025 vergangen. Inzwischen wurden 250 Tonnen Stahl verbaut – und man erkennt die um knappe zehn Millionen Euro umgebaute Profertil Arena fast nicht wieder. „Mittlerweile ist es nicht mehr nur ein Sportplatz“, urteilt TSV-Obmann Erich Korherr, dessen Vorstandsteam und die vielen freiwilligen Helfer bis zum Ankick noch fleißig Hand anlegen, damit gegen Ried alles wie aus dem Ei gepellt aussieht.
