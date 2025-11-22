In Hartberg ist man jetzt ganz groß im Bild

Lange 189 Tage sind seit dem letzten Heimspiel der Hartberger am 17. Mai 2025 vergangen. Inzwischen wurden 250 Tonnen Stahl verbaut – und man erkennt die um knappe zehn Millionen Euro umgebaute Profertil Arena fast nicht wieder. „Mittlerweile ist es nicht mehr nur ein Sportplatz“, urteilt TSV-Obmann Erich Korherr, dessen Vorstandsteam und die vielen freiwilligen Helfer bis zum Ankick noch fleißig Hand anlegen, damit gegen Ried alles wie aus dem Ei gepellt aussieht.