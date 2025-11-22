Wo Hotelgäste richtig „Schwein“ haben

In der Edermühle herrscht auch in der Telefonleitung keine Hektik. „Zwischen den dicken Wänden hat man auch nicht immer Handy-Empfang“, freut sich Edermühle Besitzer Christian Polito. Das kleine Urlaubsdomizil vermietet zwei zugleich idyllisch und moderne Hotel-Zimmer. Ein gebuchter Urlaub am Hof ist aber nicht nur entspannend – sondern auch „schweinisch“. Die flauschigen Kune-Kune Schweine, die auch am Areal wohnen, laden zum Kuscheln ein. Polito selbst lebt seit 2017 am Hof, doch sein Lebensweg führt bis nach Bayern vor die Fernsehkameras zurück.