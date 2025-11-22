Admira übernimmt vorerst Tabellenführung

Matteo Meisl leitete den Admira-Sieg vor 1185 Zuschauern in der Datenpol Arena in der 21. Minute ein. In der 53. Minute brachte die Hausherren ein Eigentor des zur Pause eingewechselten Phillip Verhounig (53.) endgültig auf die Gewinnerstraße. Alexander Schmidt (63.) und Marco Schabauer (92.) sorgten in der Folge für klare Verhältnisse. Auch im 13. Saisonspiel gab es für die Truppe von Coach Thomas Silberberger keine Niederlage. Mit fünf Siegen in den jüngsten sechs Runden, zuletzt zwei in Folge, läuft es wie am Schnürchen.