Admira übernimmt vorerst Tabellenführung

Admira Wacker hat zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der 2. Liga übernommen. Die Südstädter setzten sich in der 14. Runde gegen den FC Liefering mit 4:0 durch und liegen zwei Punkte vor dem Niederösterreich-Rivalen St. Pölten, der am Sonntag Kapfenberg empfängt.
Ebenfalls zwei Zähler Rückstand auf die Spitze hat Austria Lustenau nach einem 0:0 gegen Austria Salzburg. Einen Punkt dahinter lauert SKU Amstetten nach einem 2:0 bei Austria Klagenfurt.
Matteo Meisl leitete den Admira-Sieg vor 1185 Zuschauern in der Datenpol Arena in der 21. Minute ein. In der 53. Minute brachte die Hausherren ein Eigentor des zur Pause eingewechselten Phillip Verhounig (53.) endgültig auf die Gewinnerstraße. Alexander Schmidt (63.) und Marco Schabauer (92.) sorgten in der Folge für klare Verhältnisse. Auch im 13. Saisonspiel gab es für die Truppe von Coach Thomas Silberberger keine Niederlage. Mit fünf Siegen in den jüngsten sechs Runden, zuletzt zwei in Folge, läuft es wie am Schnürchen.
Amstetten weiter in Siegeslaune
Für Lustenau endete eine Serie von drei Siegen, der zuletzt durch das Ausscheiden des SV Stripfing eroberte zweite Rang ging deshalb gleich wieder verloren. Weiter in Siegeslaune ist hingegen Amstetten. David Peham fixierte Erfolg Nummer drei am Stück mit einem Doppelpack (4., 22.) quasi im Alleingang, der 33-Jährige hält schon bei acht Saisontoren.
