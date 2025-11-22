Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zweite Liga

Admira übernimmt vorerst Tabellenführung

2. Liga
22.11.2025 16:58
Admira ist zumindest bis Sonntag Erster.
Admira ist zumindest bis Sonntag Erster.(Bild: GEPA)

Admira Wacker hat zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der 2. Liga übernommen. Die Südstädter setzten sich in der 14. Runde gegen den FC Liefering mit 4:0 durch und liegen zwei Punkte vor dem Niederösterreich-Rivalen St. Pölten, der am Sonntag Kapfenberg empfängt.

0 Kommentare

Ebenfalls zwei Zähler Rückstand auf die Spitze hat Austria Lustenau nach einem 0:0 gegen Austria Salzburg. Einen Punkt dahinter lauert SKU Amstetten nach einem 2:0 bei Austria Klagenfurt.

(Bild: GEPA)

Matteo Meisl leitete den Admira-Sieg vor 1185 Zuschauern in der Datenpol Arena in der 21. Minute ein. In der 53. Minute brachte die Hausherren ein Eigentor des zur Pause eingewechselten Phillip Verhounig (53.) endgültig auf die Gewinnerstraße. Alexander Schmidt (63.) und Marco Schabauer (92.) sorgten in der Folge für klare Verhältnisse. Auch im 13. Saisonspiel gab es für die Truppe von Coach Thomas Silberberger keine Niederlage. Mit fünf Siegen in den jüngsten sechs Runden, zuletzt zwei in Folge, läuft es wie am Schnürchen.

Für Amstetten läuft es derzeit bestens.
Für Amstetten läuft es derzeit bestens.(Bild: GEPA)

Amstetten weiter in Siegeslaune
Für Lustenau endete eine Serie von drei Siegen, der zuletzt durch das Ausscheiden des SV Stripfing eroberte zweite Rang ging deshalb gleich wieder verloren. Weiter in Siegeslaune ist hingegen Amstetten. David Peham fixierte Erfolg Nummer drei am Stück mit einem Doppelpack (4., 22.) quasi im Alleingang, der 33-Jährige hält schon bei acht Saisontoren.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
174.957 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
112.824 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
112.328 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
680 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
661 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr 2. Liga
Zweite Liga
Admira übernimmt vorerst Tabellenführung
Aufsteiger stark
Austria Salzburg luchst Favorit Lustenau Punkt ab
In der Haupstadt
Bregenz will Schwäche der Young Violets ausnützen
Austria Salzburg kommt
Emotionale Rückkehr für Austria Lustenau-Goalie
Austrias Tormann
„Freue mich jeden Tag, hier sein zu dürfen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf