„Krone“-Kommentar

Ist ihre Zeit gekommen – oder endgültig vorbei?

Kolumnen
08.01.2026 06:00
Tun sie's oder nicht? Viel wird derzeit über die Rückkehr der beiden Ex-Kanzler Kern und Kurz ...
Tun sie's oder nicht? Viel wird derzeit über die Rückkehr der beiden Ex-Kanzler Kern und Kurz spekuliert?
Christian Kern und Sebastian Kurz sind wieder in aller Munde, weil ihre Parteichef-Nachfolger, sagen wir es milde, bei den Wählern eher mäßig ankommen. Die beiden einst strahlenden Helden würden, wie die erste Meinungsumfrage des Jahres, durchgeführt vom Institut IFDD für die „Krone“, ergab, ihren Parteien tatsächlich zu besseren Werten verhelfen. Christian Kern anscheinend der SPÖ sogar noch ein größeres Plus bescheren als Sebastian Kurz der ÖVP. Noch zieren sich die ehemaligen Parteiführer.

Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Kern, der kürzlich eine Kandidatur am Parteitag im März ausgeschlossen hatte, kokettiert mittlerweile aber mit der Rückkehr, wenn er verlautet, er verfolge die Comeback-Debatte „mit wachsendem Interesse“. Ein „Interesse“, das in Teilen der Sozialdemokratie ebenfalls besteht.

„Ihre Zeit ist vorbei“
Mit Interesse die Debatte um seine eventuelle Rückkehr verfolgen wird wohl auch Sebastian Kurz, der in seiner Neujahrsbotschaft in den sozialen Medien ein hochpolitisches Statement abgab. Da schrieb er unter Bezugnahme auf die Wahlen in den USA, Argentinien und Tschechien: „In allen Demokratien lösen sich die Wähler zunehmend von vererbten politischen Loyalitäten und fordern Führungspersönlichkeiten, die die eigentlichen Herausforderungen angehen: Wettbewerbsfähigkeit, Migration, Sicherheit und Erschwinglichkeit.“ Um anzufügen: „Auch wenn ihr Stil unkonventionell ist.“

Doch sind die einstigen Führungspersönlichkeiten von ÖVP und SPÖ auch jene der Zukunft? Nicht unbedingt, wenn man sich die Postings und Leserbriefe an die „Krone“ ansieht. „Haben diese Herren dem Volk nicht genug angetan und Milliardenschulden hinterlassen?“, fragt Oskar Mollik aus Langenzersdorf. Und wie formuliert es heute Franz Peer aus Linz? „Weder Kern noch Kurz würden Wunder bewirken, ihre Zeit ist vorbei.“ Da werden dem Leserbriefschreiber viele beipflichten.

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Folgen Sie uns auf