Trumps Lösung als Win-win-Situation für die USA

Die USA sind bereits der größte Erdölproduzent. Jetzt sichern sie sich auch die größten Reserven. De facto stehen sie vor einer Win-win-Situation: Kommt es zu weiteren Kriegen, steigen Unsicherheit und Energiepreise. Davon profitieren die USA gleich doppelt: als größter Öl- und Gasproduzent und als führender Waffenhersteller. Wer also stellt sich Trump in den Weg, wenn er entschlossen ist, seinen Einflussbereich weiter auszudehnen?