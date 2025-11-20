Peinliche Pannenserie um dreifachen Lego-Betrüger

„Es tut mir leid, aber mehr möchte ich nicht dazu sagen“, stellt der Angeklagte gleich zu Beginn klar. Er gibt immerhin genau das zu, was ihm sowieso nachgewiesen werden kann – dass er noch während der Strafhaft aus seiner letzten Lego-Verurteilung in einer Außenstelle der Justizanstalt Klagenfurt mit einem Handy heimlich Geschäfte gemacht hat. Er bot online Lego-Sets, Nintendo oder Sammlerfiguren an, kassierte, lieferte aber die Ware nie.