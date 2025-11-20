Trump postet nach Treffen kurioses Ronaldo-Video

US-Präsident Donald Trump hat nach seinem Treffen mit Fußball-Star Cristiano Ronaldo ein kurioses Video in den sozialen Netzwerken gepostet. Dabei sieht man den Portugiesen beim gemeinsamen Kicken mit Trump im Oval Office. Dass hier die KI im Spiel ist, ist allerdings gleich ersichtlich.
Ronaldo jongliert den Ball, spielt ihn gekonnt zu Trump – und auch dieser zeigt sich geschickt in der Ballbeherrschung. Ort der angeblichen gemeinsamen Trainingseinheit? Das Weiße Haus!
Allerdings reicht ein schneller Blick, um zu bemerken, dass dieses von Trump in den sozialen Netzwerken gepostete Video von der KI generiert wurde. Stolz schreibt der US-Präsident dazu: „Ronaldo ist ein TOLLER KERL. Ich freue mich, ihn im Weißen Haus getroffen zu haben.“
Ronaldo zu Gast bei Trump
Das entspricht allerdings den Tatsachen. Denn der Fußball-Star war Anfang der Woche im Weißen Haus zu Gast. Er reiste gemeinsam mit Mohammed bin Salman, dem saudischen Kronprinzen an und war offenbar Teil von Gesprächen rund um internationale Beziehungen, das Abraham-Abkommen und gegenseitige Investitionen.
In einem Interview mit Moderator Piers Morgan schwärmte Ronaldo jüngst von Trump und wünschte sich ein Treffen mit dem 79-Jährigen. „Er ist einer der Menschen, die dazu beitragen können, die Welt zu verändern. Einer der wichtigsten Menschen ist der US-Präsident. Wenn wir uns gegenseitig dabei helfen können, dies zu erreichen“, so der Portugiese.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.