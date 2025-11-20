Trump postet nach Treffen kurioses Ronaldo-Video

In einem Interview mit Moderator Piers Morgan schwärmte Ronaldo jüngst von Trump und wünschte sich ein Treffen mit dem 79-Jährigen. „Er ist einer der Menschen, die dazu beitragen können, die Welt zu verändern. Einer der wichtigsten Menschen ist der US-Präsident. Wenn wir uns gegenseitig dabei helfen können, dies zu erreichen“, so der Portugiese.