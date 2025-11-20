Vorteilswelt
Kicken im Oval Office?

Trump postet nach Treffen kurioses Ronaldo-Video

Fußball International
20.11.2025 11:24
Donald Trump und Cristiano Ronaldo haben sich zuletzt tatsächlich getroffen – eine gemeinsame ...
Donald Trump und Cristiano Ronaldo haben sich zuletzt tatsächlich getroffen – eine gemeinsame Trainingseinheit darf aber bezweifelt werden.(Bild: X/The White House)

US-Präsident Donald Trump hat nach seinem Treffen mit Fußball-Star Cristiano Ronaldo ein kurioses Video in den sozialen Netzwerken gepostet. Dabei sieht man den Portugiesen beim gemeinsamen Kicken mit Trump im Oval Office. Dass hier die KI im Spiel ist, ist allerdings gleich ersichtlich.

Ronaldo jongliert den Ball, spielt ihn gekonnt zu Trump – und auch dieser zeigt sich geschickt in der Ballbeherrschung. Ort der angeblichen gemeinsamen Trainingseinheit? Das Weiße Haus! 

Allerdings reicht ein schneller Blick, um zu bemerken, dass dieses von Trump in den sozialen Netzwerken gepostete Video von der KI generiert wurde. Stolz schreibt der US-Präsident dazu: „Ronaldo ist ein TOLLER KERL. Ich freue mich, ihn im Weißen Haus getroffen zu haben.“ 

Ronaldo zu Gast bei Trump
Das entspricht allerdings den Tatsachen. Denn der Fußball-Star war Anfang der Woche im Weißen Haus zu Gast. Er reiste gemeinsam mit Mohammed bin Salman, dem saudischen Kronprinzen an und war offenbar Teil von Gesprächen rund um internationale Beziehungen, das Abraham-Abkommen und gegenseitige Investitionen. 

Cristiano Ronaldo besuchte mit seiner Verlobten Georgina US-Präsident Donald Trump im Weißen ...
Zu Gast im Weißen Haus
Ronaldos Besuch freute vor allem Trumps Sohn
19.11.2025

In einem Interview mit Moderator Piers Morgan schwärmte Ronaldo jüngst von Trump und wünschte sich ein Treffen mit dem 79-Jährigen. „Er ist einer der Menschen, die dazu beitragen können, die Welt zu verändern. Einer der wichtigsten Menschen ist der US-Präsident. Wenn wir uns gegenseitig dabei helfen können, dies zu erreichen“, so der Portugiese. 

