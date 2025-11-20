Betagte Frau geriet beim Kochen in Brand – tot

Schreckliche Szenen haben sich am Mittwochmorgen in einer Wohnung im Wiener Bezirk Währing abgespielt. Eine 97-Jährige geriet offenbar beim Hantieren am Herd zu nahe an die Flamme ihres Gasherds. Innerhalb von Augenblicken stand die betagte Frau in Flammen – für sie gab es keine Rettung mehr.
Eine Nachbarin hatte kurz nach 8 Uhr die grausame Situation in der Wohnung der Pensionistin mit angesehen und beim Anblick der in Flammen stehenden Frau sofort den Notruf gewählt. Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich wenig später bereits Zutritt zur Wohnung der stark sehbeeinträchtigten Frau.
Die 97-Jährige wies schwere Verbrennungen auf, sofort wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Doch für die Pensionistin sollte jede Hilfe zu spät kommen.
Gasflamme setzte Pensionistin in Brand
Brandermittler stellten in der Folge fest, dass die Seniorin zuvor offenbar den Gasherd bedient hatte. „Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände dürfte die Flamme des Gasherdes die 97-Jährige in Brand gesetzt haben“, teilte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Donnerstagvormittag mit.
Hinweise auf Fremdverschulden liegen laut Exekutive nicht vor – eine Obduktion soll die genaue Todesursache feststellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.