Betagte Frau geriet beim Kochen in Brand – tot

Schreckliche Szenen haben sich am Mittwochmorgen in einer Wohnung im Wiener Bezirk Währing abgespielt. Eine 97-Jährige geriet offenbar beim Hantieren am Herd zu nahe an die Flamme ihres Gasherds. Innerhalb von Augenblicken stand die betagte Frau in Flammen – für sie gab es keine Rettung mehr.