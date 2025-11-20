Welche Sport-Größe grüßt hier vom Liebesurlaub?

Finalniederlage in Riad

Der Urlaub tut Sabalenka sichtlich gut. Und wird ihr auch helfen, die Saison zu verarbeiten – die für sie nicht zu 100 Prozent nach Wunsch endete. Im Endspiel der WTA-Finals in Riad zog sie gegen die Jelena Rybakina zog sie mit 3:6, 6:7 den Kürzeren.