Meer, Strand, Kuscheln

Welche Sport-Größe grüßt hier vom Liebesurlaub?

Tennis
20.11.2025 11:57
Aryna Sabalenka genießt aktuell das Leben und die Liebe in vollen Zügen.
Aryna Sabalenka genießt aktuell das Leben und die Liebe in vollen Zügen.(Bild: Instagram.com/arynasabalenka)

Nach einer langen und fordernden Saison gönnt sie sich eine Auszeit: Auf den Malediven genießt sie Sonne, Meer – und die Liebe. Erkennen Sie diese Sport-Gigantin, die gerade auf Turtel-Urlaub weilt?

0 Kommentare

Richtig, es ist die aktuell wohl beste Tennisspielerin der Welt und Weltranglistenerste Aryna Sabalenka. Via Instagram lässt sie uns teilhaben am Dolce Vita. „Die ganze Woche lang Bikini“, schreibt sie und zeigt dazu haufenweise Fotos von Meer, Strand und jeder Menge Kuscheleinheiten mit ihrem Liebsten:

Finalniederlage in Riad
Der Urlaub tut Sabalenka sichtlich gut. Und wird ihr auch helfen, die Saison zu verarbeiten – die für sie nicht zu 100 Prozent nach Wunsch endete. Im Endspiel der WTA-Finals in Riad zog sie gegen die Jelena Rybakina zog sie mit 3:6, 6:7 den Kürzeren.

Trotz der sportlichen Enttäuschung in Riad zieht sie eine positive Saisonbilanz: In Interviews betonte sie, wie stolz sie auf das Erreichte sei, trotz einiger harter Verluste in wichtigen Matches. Und immerhin: Sabalenka beendet das Jahr 2025 als Nummer eins der Welt.

Dieses Faktum wird den Urlaub auf den Malediven schon zusätzlich ein bisserl versüßen.

