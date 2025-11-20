Betrunkener rammt Mädchen Messer in Oberschenkel

Mädchen lief davon, wurde aber eingeholt

Als die Jugendliche ablehnte und wegging, verfolgte sie der Mann. Sie versuchte wegzulaufen, wurde aber von einem mutmaßlich geworfenen Gegenstand getroffen und kurz darauf eingeholt. Der Mann soll der 14-Jährigen ein Messer an den Hals gehalten und gesagt haben: „Du kommst mit mir!“. Die junge Frau wehrte sich und wurde in den Oberschenkel gestochen. Der Täter flüchtete.