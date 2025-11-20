„Du kommst mit“
Betrunkener rammt Mädchen Messer in Oberschenkel
Ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann hat in der bayrischen Stadt Rosenheim ein 14-jähriges Mädchen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Dem Angreifer gelang die Flucht, die Fahndung nach ihm läuft.
Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei derzeit davon aus, dass der unbekannte und als etwa 30 Jahre alt beschriebene Mann die 14-Jährige am frühen Mittwochabend ansprach und um Geld und Zigaretten bat.
Mädchen lief davon, wurde aber eingeholt
Als die Jugendliche ablehnte und wegging, verfolgte sie der Mann. Sie versuchte wegzulaufen, wurde aber von einem mutmaßlich geworfenen Gegenstand getroffen und kurz darauf eingeholt. Der Mann soll der 14-Jährigen ein Messer an den Hals gehalten und gesagt haben: „Du kommst mit mir!“. Die junge Frau wehrte sich und wurde in den Oberschenkel gestochen. Der Täter flüchtete.
Ermittlungsverfahren eingeleitet
Der Mann wird als eher dünn mit längeren, etwa schulterlangen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug demnach ein pinkfarbenes T-Shirt, eine schwarze Lederjacke und eine Jogginghose. Der 14-Jährigen zufolge roch sein Atem deutlich nach Alkohol. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.
Die Polizei Rosenheim bittet um Hinweise unter: (0049) 8031 200-0
