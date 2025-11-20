Mit Nachhaltigkeit auf rekordverdächtigem Kurs

Gut im Rennen liegen auch die Märchenbahn und der Salon Stolz, der mit dem neuen Musiktheater „Pop-up-Garden“ mit Nachhaltigkeit lockt. Ein Thema, das Jörg Ehtreiber und seinem Team wichtig ist, wie nicht nur die Ausstellungen – etwa „Mist?!“ und die Wanderschau zum Klima – belegen, sondern auch das Österreichische Umweltzeichen, mit dem sich das Museum schmücken darf, sowie ein sensationeller Wert beim sogenannten Gender Pay Gap, der bei 0,2 Prozent zugunsten der Frauen liegt. „Diese Werte müssen wir nach innen leben“, betont Ehtreiber, „wie sollten wir sie sonst nach außen vermitteln“.