Grazer Kindermuseum

Mit Nachhaltigkeit auf rekordverdächtigem Kurs

Steiermark
20.11.2025 09:00
Die aktuelle Ausstellung „Damals 1410“ befasst sich mit Medienkompetenz.
Die aktuelle Ausstellung „Damals 1410“ befasst sich mit Medienkompetenz.(Bild: EDI HABERL)

Das FRida & freD Kindermuseum in Graz blickt einmal mehr auf ein erfolgreiches Jahr an allen Standorten zurück. 2026 lockt es mit der Wiederaufnahme der „Tüftelmäuse“ und „Tüftelgenies“, Ausstellungen für Klein und Groß, die dem Erfindergeist huldigen.

Das Jahr ist noch nicht zu Ende und doch zeichnen sich im Grazer Kindermuseum und an seinen externen Standorten Besucherrekorde ab. Die beiden Ausstellungen – „Seifenblasenträume“ (von 3 bis 7 Jahren) und „Damals 1410“ über Medienkompetenz für die Größeren – sind schon bei der 100.000er-Grenze angelangt, auch im CoSA rechnet man damit, die Vorjahreszahl zu übertreffen.

Im CoSA im Joanneumsviertel widmet man sich heuer dem Thema „Geld“.
Im CoSA im Joanneumsviertel widmet man sich heuer dem Thema „Geld“.(Bild: UMJ/Unter freiem Himmel)

Gut im Rennen liegen auch die Märchenbahn und der Salon Stolz, der mit dem neuen Musiktheater „Pop-up-Garden“ mit Nachhaltigkeit lockt. Ein Thema, das Jörg Ehtreiber und seinem Team wichtig ist, wie nicht nur die Ausstellungen – etwa „Mist?!“ und die Wanderschau zum Klima – belegen, sondern auch das Österreichische Umweltzeichen, mit dem sich das Museum schmücken darf, sowie ein sensationeller Wert beim sogenannten Gender Pay Gap, der bei 0,2 Prozent zugunsten der Frauen liegt. „Diese Werte müssen wir nach innen leben“, betont Ehtreiber, „wie sollten wir sie sonst nach außen vermitteln“.

Neues Tanztheater: der „Pop-up-Garden“ im Salon Stolz.
Neues Tanztheater: der „Pop-up-Garden“ im Salon Stolz.(Bild: EDI HABERL)

Die konstant guten Zahlen freuen auch die langjährigen Partner Grawe, Steiermärkische, Ikea oder Holding Graz – und natürlich auch Kulturstadträtin Claudia Unger. Einig sind sich alle, dass es nichts Wichtigeres gibt, als Kinder und Jugendliche für gesellschaftsrelevante Themen zu begeistern.

Im nächsten Jahr setzt man auf Bewährtes: In einer adaptierten Version locken die 2016 erstmals gezeigten „Tüftelmäuse“ und „Tüftelgenies“ wissbegierige Kinder und Jugendliche an.

Porträt von Michaela Reichart
Michaela Reichart
Steiermark

