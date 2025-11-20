Vorteilswelt
Störung in Simmering

Nach Wärme-Blackout: Versorgung läuft wieder an

Wien
20.11.2025 11:20
Aufatmen in Simmering: Nach dem Ausfall der Fernwärme werden 80 Prozent der 25.000 Haushalte ...
Aufatmen in Simmering: Nach dem Ausfall der Fernwärme werden 80 Prozent der 25.000 Haushalte wieder mit Wärme versorgt (Symbolbild).

Nach dem Wärme-Blackout in Wien-Simmering in der Nacht auf Mittwoch gibt es nun erste Entwarnung: Ein Teilschaden an der betroffenen Fernwärmeleitung in der Kaiser-Ebersdorfer Straße konnte lokalisiert und behoben werden. Für 80 Prozent der betroffenen Haushalte ist die Versorgung in der Nacht auf Donnerstag wieder angelaufen. Für die restlichen Wohnungen heißt es weiterhin: abwarten.

Wie die Wiener Netze am Donnerstag in einer Aussendung erklären, handelt es sich bei der Fernwärme um ein großflächiges, wasserbasiertes System. Bis die Wärme nach einer Reparatur wieder alle Haushalte erreicht, brauche es Zeit – selbst wenn die schadhafte Stelle bereits behoben ist.

Mobile Wärmelösungen für restliche Haushalte
Für die noch nicht versorgten Haushalte werden inzwischen mobile Wärmeversorgungen organisiert und aufgebaut. „Oberste Priorität bleibt die möglichst rasche Wiederherstellung der vollständigen Fernwärmeversorgung im Bezirk und die Stabilisierung des Netzes“, heißt es von den Wiener Netzen. Die Teams arbeiteten die ganze Nacht hindurch an der Eingrenzung und Behebung des Schadens.

Aktuell läuft eine Rohrbefahrung mit einem Roboter, die weitere wichtige Erkenntnisse über den Zustand der Leitung liefern soll.

Gebrechen an Fernwärmeleitung
Das Gebrechen war in der Nacht auf Mittwoch im Bereich Kaiser-Ebersdorfer Straße entstanden. Ein Team ist seit Auftreten der Störung im Einsatz, um die Schadensstelle an der unterirdischen Fernwärmeleitung zu lokalisieren und zu reparieren.

Fakten zum Wiener Fernwärmenetz

Das Wiener Fernwärmenetz ist mit 1.300 Kilometer Netzlänge eines der bestausgebauten Netze Europas. Durch seine starken Verbindungsleitungen in der ganzen Stadt kann die Versorgung selbst bei Störfällen im Regelfall rasch wieder hergestellt werden, in dem sozusagen „Umleitungen“ im Netz genutzt werden können.

Bis die Versorgung im gesamten Bezirk wieder vollständig stabil ist, brauchen manche Haushalte weiterhin Geduld – und warme Kleidung. Doch die Netze-Verantwortlichen zeigen sich optimistisch, das Problem bald vollständig beheben zu können.

