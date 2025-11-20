Nach Wärme-Blackout: Versorgung läuft wieder an

Nach dem Wärme-Blackout in Wien-Simmering in der Nacht auf Mittwoch gibt es nun erste Entwarnung: Ein Teilschaden an der betroffenen Fernwärmeleitung in der Kaiser-Ebersdorfer Straße konnte lokalisiert und behoben werden. Für 80 Prozent der betroffenen Haushalte ist die Versorgung in der Nacht auf Donnerstag wieder angelaufen. Für die restlichen Wohnungen heißt es weiterhin: abwarten.