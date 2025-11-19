Ankauf: Schatz der Keramik-Dynastie Schleiss

Ausstellung und Digitalisierung aller Bestände

Im kommenden Jahr wird es ab November eine Ausstellung im Schlossmuseum mit der Sammlung Schleiss geben.

Übrigens: Die OÖ Landes-Kultur GmbH digitalisiert ihre Bestände. Erste Exponate sind bereits online abrufbar.

Bis Ende des ersten Quartals 2026 werden unter diesem Link alle Ankäufe der letzten Jahre gelistet sein. Die Digitalisierung des gesamten Bestandes wird allerdings noch andauern.