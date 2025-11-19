Ankauf: Schatz der Keramik-Dynastie Schleiss

Von Gmunden aus eroberte ab 1909 die Familie Schleiss die Kunstwelt – mit Keramiken für die Wiener Werkstätte, die sogar in der Wiener Secession für Furore sorgten. Jetzt wird dieser vergessene Schatz der Avantgarde gehoben: Mehr als 100 Keramiken gehen in den Besitz der OÖ Landes-Kultur GmbH über. Und: Die OÖ Landes-Kultur Gmbh stellt erstmals Ankäufe und Bestände ins Internet.
Eines muss man Österreich lassen: Ab 1900 bis in die 1930er-Jahre hatte es eine weltweite Pionierstellung in der Kunst.
Denn durch die Wiener Werkstätte rund um Josef Hoffmann oder Kolo Moser, aber auch durch den Jugendstil und die Wiener Secession, bekamen alle Genres und das Kunstgewerbe den gleichen Rang. Damit war die Idee des Gesamtkunstwerks geboren. „Ein Hauptcredo der österreichischen Kunst in dieser Epoche“, betont auch Alfred Weidinger, Chef der OÖ Landes-Kultur GmbH.
Schleiss-Dynastie prägte Keramik
Das stärkte die Bedeutung der Keramik als Kunstgattung, und da wiederum hatte Oberösterreich mit der Familie Schleiss in Gmunden die Pionierstellung: „Überlebensgroße Figuren aus Keramik wurden bei der legendären Kunstschau in der Secession im Jahr 1908 präsentiert – sie stammten aus Gmunden.“
Dass jetzt ein Konvolut aus 146 Teilen – Keramiken, Dekorvorlagen, Modellbücher, Archivmaterial – aus der Sammlung Schleiss in den Besitz der Landes-Kultur GmbH übergeht, ist daher ein großartiger Zuwachs.
Mit der Familie Schleiss zog der Geist der Secession in Gmunden ein, ab 1912 entstanden hier auch Werke unter anderem von Dagobert Peche oder Michael Powolny. Einige Stücke sind im Ankauf dabei.
Förderverein machte Ankauf möglich
„Es ist ein Kunstschatz aus Oberösterreich, ein Stück lebendiges Kulturerbe, das nun für die Öffentlichkeit und kommende Generationen bewahrt wird“, sagt Florian Hagenauer, Präsident der Gesellschaft zur Förderung des OÖ Landesmuseums. Der Verein, der bereits seit 35 Jahren das Landesmuseum unterstützt, hat den Erwerb um 100.000 Euro ermöglicht.
Ausstellung und Digitalisierung aller Bestände
Im kommenden Jahr wird es ab November eine Ausstellung im Schlossmuseum mit der Sammlung Schleiss geben.
Übrigens: Die OÖ Landes-Kultur GmbH digitalisiert ihre Bestände. Erste Exponate sind bereits online abrufbar.
Bis Ende des ersten Quartals 2026 werden unter diesem Link alle Ankäufe der letzten Jahre gelistet sein. Die Digitalisierung des gesamten Bestandes wird allerdings noch andauern.