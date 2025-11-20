Magie des Theaters und Akrobatik des Herzens

Dass sie heute Schauspielerin ist, seit 2023 Ensemblemitglied im Theater in der Josefstadt, das verdankt sie eher dem Zufall. Ab heute steht sie dort als Hermia in Shakespeares „Sommernachtstraum“ in der Regie von Josef E. Köpplinger auf der Bühne. Im Gespräch am Rande der Proben schwärmt sie von ihrem aktuellen Bühnen-Charakter: „Hermia ist eine Frau, die genau weiß, was sie will. Sie will Demetrius nicht heiraten, sondern Lysander. Damit stellt sie sich ganz klar gegen dieses patriarchale System.“