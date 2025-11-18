Pkw geht in Golfteich in Tirol eine Runde „baden“

Fahrzeug von Feuerwehr geborgen

In weiterer Folge geriet das Fahrzeug in den Teich des Golfplatzes. Glück im Unglück: Das Teenager-Duo konnte sich selbständig befreien und blieb unverletzt. Die herbeigerufene Feuerwehr barg den Pkw.

Alkohol war übrigens nicht im Spiel. Ein entsprechender Test mit dem 17-Jährigen verlief negativ.