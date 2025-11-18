Pkw geht in Golfteich in Tirol eine Runde „baden“

Dass sich ein kleiner Ball in den Teich eines Golfplatzes verirrt, soll öfter vorkommen. Dass ein Auto darin „baden“ geht, kommt wohl eher selten vor. So geschehen jedoch im Tiroler Unterland.
Zugetragen hat sich der kuriose Vorfall am Dienstag. In Ellmau im Bezirk Kufstein war ein junger Autolenker (17) im Bereich des Golfplatzes unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 15-Jähriger. „Wegen eisiger Straßenverhältnisse kam der Lenker von der Fahrbahn ab“, heißt es von der Polizei.
Fahrzeug von Feuerwehr geborgen
In weiterer Folge geriet das Fahrzeug in den Teich des Golfplatzes. Glück im Unglück: Das Teenager-Duo konnte sich selbständig befreien und blieb unverletzt. Die herbeigerufene Feuerwehr barg den Pkw.
Alkohol war übrigens nicht im Spiel. Ein entsprechender Test mit dem 17-Jährigen verlief negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.