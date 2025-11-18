Nach Zoff: Brisante Personalie spielt gegen ÖFB

Kurz vor dem WM-Showdown gegen Österreich in Wien (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) hatte die Personalie Emir Karic für Aufregung im bosnischen Lager gesorgt. Beim entscheidenden Quali-Duell steht der Sturm-Abwehrmann in der Startelf.
Der Linksverteidiger hätte laut Bosnien-Teamchef Sergej Barbarez bereits gegen die Rumänen sein Länderspieldebüt geben sollen. Man habe vom ÖFB aber nicht rechtzeitig die notwendigen Dokumente zur Freigabe erhalten, so der Vorwurf.
Hier die Startelf der Bosnier:
„Das ist kein Fairplay“, kritisierte Barbarez. Zumal die Österreicher bei einem Punkteverlust Bosniens bereits vorzeitig für die WM in Nordamerika qualifiziert gewesen wären.
Karic war bis zur U21 für Österreich im Einsatz, seit dem Vorjahr verfügt der gebürtige Linzer aber auch über den bosnischen Pass.
Dzeko und Tabakovic im Sturm
Am späten Montagabend traf für Karic schließlich die Spielgenehmigung ein. Sein Klubkollege Arjan Malic startet ebenfalls bei den Gästen. Außerdem bringt Barbarez mit Edin Dzeko und Haris Tabakovic beide Mittelstürmer von Beginn an.
