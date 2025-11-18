Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WM-Quali-Showdown

Aufstellung! So startet Österreich gegen Bosnien

Fußball International
18.11.2025 19:22
Kann Marko Arnautović heute erneut über Tore jubeln?
Kann Marko Arnautović heute erneut über Tore jubeln?(Bild: GEPA)

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Österreichs Teamchef Ralf Rangnick im WM-Quali-Showdown gegen Bosnien-Herzegowina den Erfolg sucht und das WM-Ticket fixieren will.

0 Kommentare

Hier die Aufstellung:

Auf Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet heute das große Finale um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren. Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der ÖFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina schon ein Punkt, um Endrang eins in Gruppe H und damit das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren. Bei einer Niederlage müsste man im März zwei Playoff-Partien gewinnen, um es doch noch nach Nordamerika zu schaffen.

„Die Jungs sind hochmotiviert!“
Teamchef Ralf Rangnick berichtete auf der Abschlusspressekonferenz von großer Vorfreude auf die Partie. „Die Jungs sind hochmotiviert, wir alle sind hochmotiviert und können es kaum erwarten, dass dieses Spiel gespielt wird.“ Auf die Frage, ob das Duell mit Edin Dzeko und Co. das wichtigste seiner Amtszeit sei, antwortete der Deutsche: „Es ist auf jeden Fall das wichtigste Spiel seit der EURO.“

In der unmittelbaren Vorbereitung setzt Rangnick auf zusätzliche Reize. „Wir versuchen immer, der Mannschaft nicht nur den taktischen Matchplan mitzugeben, sondern auch im emotionalen Bereich etwas mitzugeben, was mit dem jeweiligen Spiel zu tun hat.“ Ins Detail ging der 67-Jährige bei diesem Thema nicht.

Lesen Sie auch:
Mit dieser Choreographie im ersten Spiel gegen Rumänien machte die Fankurve im Happel-Stadion ...
Vollgas von Beginn an
Fans haben einen Plan: „Lasst euch überraschen“
18.11.2025
Finale gegen Bosnien
Polster warnt ÖFB-Elf: „Das ist immer gefährlich“
18.11.2025
Showdown in WM-Quali
Dzeko glänzte in Wien – Sabitzer erreicht Top 5
18.11.2025
Krone Plus Logo
Stars glauben an WM
„Bei diesem Finale jeden Atemzug genießen“
18.11.2025

Die Statistik spricht klar für Rangnicks Truppe. In sechs Partien gegen Bosnien gab es bei einem Torverhältnis von 6:4 zwei Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Von ihren jüngsten 16 Heim-Länderspielen hat die ÖFB-Auswahl nur eines – 2:3 in der EM-Qualifikation am 13. Oktober 2023 gegen Belgien – verloren.

Bei Sieg: WM-Topf zwei wahrscheinlich
Im Falle eines Sieges wäre Österreich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bei der WM-Gruppenauslosung am 5. Dezember in Washington in Topf zwei, bei einem Remis würde man wohl in den dritten Topf abrutschen. Sollte man eine Niederlage kassieren, müsste man im März kommenden Jahres ins Play-off, das am Donnerstag ausgelost wird.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ralf Rangnick
ÖsterreichBosnien-HerzegowinaUSAKanadaMexikoNordamerikaErnst-Happel-Stadion
ÖFB
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
WM-Quali im TICKER
Jetzt LIVE: Konferenz mit Spanien und Dänemark
In Bosniens Startelf
Nach Zoff: Brisante Personalie spielt gegen ÖFB
Videos zum Showdown
ÖFB-Bus bahnt sich seinen Weg durch Fan-Massen
WM-Quali-Showdown
Aufstellung! So startet Österreich gegen Bosnien
England 4:0 zermalmt
Mirakulös! ÖFB-U17 stürmt ins WM-Viertelfinale
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine