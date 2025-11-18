Einfluss von Rüstungslobby auf EU-Politik steigt

Mehr öffentliche Mittel für Sozial- und Klimapolitik gefordert

„Wer an Aufrüstung verdient, darf nicht die Richtung der Sicherheitspolitik mitbestimmen – so wenig wie die Tabaklobby die Gesundheitspolitik“, kritisiert Max Hollweg von Attac. Von Österreich fordert die NGO, seine Verteidigungsausgaben auf ein notwendiges Minimum zu begrenzen und Abstand vom „Aufbauplan 2032+“ zu nehmen. Dieser Plan sieht vor, die österreichischen Verteidigungsausgaben bis 2032 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen. „Statt weiterhin Milliarden in militärische Aufrüstung zu stecken“, müsse man öffentliche Mittel gezielt in die Sozial- und Klimapolitik investieren.