So schwitzen die Sturm-Kicker für Titel-Hattrick

„Der Sonne entgegen“, lautete der Name eines Serien-Hits Mitte der 80er-Jahre. Der Sonne entgegen war gestern auch das Motto bei Sturm. Raus aus dem kalten, verschneiten Graz, rein in die andalusische Sonne. Von der einst schon Lyriker-Genie Rainer Maria Rilke schwärmte. Und wie wahr, sie ist intensiver als anderswo, wärmt schon im Jänner wunderbar, angenehme 16 Grad hat es zurzeit.