Drei Punkte: Kuriosestes Tennismatch aller Zeiten!

Ruhm, Glamour und Glanz sind in der Tennis-Welt nur auf den großen Bühnen gegeben. Abseits der großen Turniere wie Wimbledon, French Open oder die bald anstehenden Australien Open sieht die Realität ganz anders aus. Der bittere Kampf um den Aufstieg in der Weltrangliste und um Preisgeld findet abseits des Scheinwerferlichtes statt. Zum Beispiel auf der drittrangigen ITF-Tour, bei der sich Tennisspielerinnen erste Sporen verdienen können. So ist derzeit auch die Österreicherin Stefanie Auer im kenianischen Nairobi im Einsatz, schied allerdings in Runde eins gegen die Ägypterin Aziz Lamis Alhussein Abdel aus. Warum das hier Erwähnung findet? Weil Abdels Landsfrau Hajar Abdelkadar derzeit weltweit Schlagzeilen macht.