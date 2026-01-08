Das sind die besten Winterbilder unserer Leser!

Wie haben Sie den Winter bisher erlebt? Genießen Sie die schneebedeckten Landschaften, oder bleiben Sie lieber zu Hause im Warmen? Wie gefallen Ihnen die Einsendungen unserer Leser? Haben Sie auch ein Foto geschossen, das Sie mit der „Krone“-Community teilen möchten? Schicken Sie Ihre besten Schnappschüsse an leserreporter@krone.at ein und vielleicht wird auch Ihr Foto bald von uns veröffentlicht!