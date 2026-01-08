Vorteilswelt
Das sind die besten Winterbilder unserer Leser!

Community
08.01.2026 13:39
(Bild: Leserreporter / Georg W.)

Der Winter hüllt das Land in friedliches Weiß und lässt die Temperaturen auf eisige minus 28 Grad fallen. Während viele bei diesen frostigen Bedingungen lieber zu Hause vor dem warmen Kamin bleiben, traut sich so mancher doch in die heimische Winterlandschaft und hält die Momente für die Ewigkeit fest. Wir haben unsere Leser nach ihren besten Winterfotos gebeten, hier sind die Einsendungen!

Die erste Einsendung und zugleich auch das Titelbild stammt von „Krone“-Leser Josef W. bei einer Wanderung am Dobratsch in den Gailtaler Alpen. Bei diesem Anblick fröstelt man fast schon beim Hinsehen, hoffentlich war es für den Fotografen vor Ort nicht ganz so eisig, wie das Motiv vermuten lässt.

(Bild: Leserreporter / Josef A.)

Leserreporter Reinhard W. war im Flachgau unterwegs und hat uns den nächsten Schnappschuss zukommen lassen. Die Sonne kämpft sich an der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich tapfer durch den Nebel. Vielen Dank für diese tolle Einsendung!

(Bild: Leserreporter / Bernadette H.)

Doch auch außerhalb Österreichs hat bereits der Winter Einzug gehalten. „Krone“-Leserin Bernadette H. liefert uns dieses malerische Panorama, festgenommen in einem Park im frostigen Kiew. 

(Bild: Leserreporter / Reinhard S.)

Für unser letztes Bild reisen wir wieder zurück ins Salzburgerland. Dieses malerische Foto verdanken wir unserem Leserreporter Reinhard S., dem dieser Schnappschuss des Egelsees gelungen ist. 

Wie haben Sie den Winter bisher erlebt? Genießen Sie die schneebedeckten Landschaften, oder bleiben Sie lieber zu Hause im Warmen? Wie gefallen Ihnen die Einsendungen unserer Leser? Haben Sie auch ein Foto geschossen, das Sie mit der „Krone“-Community teilen möchten? Schicken Sie Ihre besten Schnappschüsse an leserreporter@krone.at ein und vielleicht wird auch Ihr Foto bald von uns veröffentlicht!

