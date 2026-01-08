„Leben ohne Alkohol keine Qual, sondern Freiheit“

Kann es überhaupt Spaß machen, nüchtern durchs Leben zu gehen? Am Anfang ist der Rausch, die wilde Nacht, das Abenteuer, die Rebellion, das Glück. Später ist der Rausch der Kater, die schlechte Entscheidung, die Reue, die Scham. Über Alkohol wird viel gesprochen, über die Nüchternheit weniger. Man stellt sie sich oft langweilig vor, ein Leben ohne Spaß – und hat vielleicht auch Angst davor, sich selbst und seinen Gefühlen so ganz ohne Pause ununterbrochen ausgeliefert zu sein.