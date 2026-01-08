„Leben ohne Alkohol keine Qual, sondern Freiheit“

Influencerin trauert um zwei Monate alten Sohn
„Mein Engel ist tot“
Nüchtern durchs Leben? Zwei Frauen, die mit dem Trinken aufgehört haben, erzählen in einer Doppellesung in Innsbruck von Alkoholabhängigkeit und wie es ist, wenn man mit dem Alkohol Schluss macht.
Kann es überhaupt Spaß machen, nüchtern durchs Leben zu gehen? Am Anfang ist der Rausch, die wilde Nacht, das Abenteuer, die Rebellion, das Glück. Später ist der Rausch der Kater, die schlechte Entscheidung, die Reue, die Scham. Über Alkohol wird viel gesprochen, über die Nüchternheit weniger. Man stellt sie sich oft langweilig vor, ein Leben ohne Spaß – und hat vielleicht auch Angst davor, sich selbst und seinen Gefühlen so ganz ohne Pause ununterbrochen ausgeliefert zu sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.