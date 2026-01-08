„Das Skifahren bleibt Teil unserer DNA!“

100 Jahre Seilbahnen-Jubiläum und ein Winter im Umbruch. Die „Bergkrone“ traf Seilbahnen-Sprecher Franz Hörl im Skigebiet Zillertal Arena und sprach mit dem Tiroler über die Skination Österreich, Klimawandel und die Frage, wie viel Zukunft der alpine Wintersport hat.